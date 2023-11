Familientag »Laser und Lesen« im HNF

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum lädt am 19. November von 10 bis 18 Uhr wieder zu einem seiner beliebten Familientage ein. Bei freiem Eintritt erwartet Jung und Alt ein buntes Programm zum Mitmachen, Erleben und Staunen.

Eine besondere Attraktion ist dieses Mal ein Laserlabyrinth. Dabei kommt es auf Beweglichkeit an, um sich geschmeidig durch das acht Meter lange Labyrinth zu schlängeln, ohne die roten Laserstrahlen zu berühren.

Für die Kleinen gibt es um 11, 13, 14 und 15 Uhr eine 30-minütige Lesung mit Dominik Meurer, bei der sie „Die Rennmaus und ihr Zauberhaus“ kennenlernen (Anmeldung erforderlich).

Gebastelt wird natürlich auch, seien es Lesezeichen in Form eines Drachen oder Bücherwurms oder aber selbst gestaltete Buttons.

Im HNF steht eine große Hüpfburg in Form einer Ritterburg bereit. Im Museum ist eine Druckerpresse in Betrieb, im Foyer eine ganz spezielle Schreibmaschine. Kinder und Jugendliche können das Museum mit einer Rallye erkunden. Zudem wird ein Klassiker aus den 1990er-Jahren wieder belebt: Beim Glücksrad gibt es kleine Überraschungen zu gewinnen.

Der Eintritt ins gesamte HNF ist frei, auch in die spektakuläre Installation „The Nemesis Machine – Stadt.Daten.Kunst“, die an diesem Tag letztmals im HNF zu sehen ist.

Mehr Infos und eine Anmeldung zur Lesung auf www.hnf.de/familientag-2023