Familientag: Tinkering Day am 23. Juni im HNF

In vielen Kinderzimmern gibt es Spiel- und Lernwerkzeuge, die auf digitalen und vernetzten Grundlagen basieren. Einen sinnvollen Umgang mit elektronischen Medien können Eltern, Kinder und Pädagogen im Rahmen des Familientages „Tinkering Day“ am 23. Juni von 14 bis 20 Uhr im HNF lernen. Neben Anregungen und Beratungsangeboten gibt es auch Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden: Im Foyer des HNF warten zahlreiche Mitmach-Angebote zum Tinkern – deutsch: Tüfteln – auf die Besucher. Kinder können mit ihren Eltern werkeln, löten und schrauben oder programmieren und spannende Apps kennenlernen.

Ein Team der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) steht mit Rat und Tat für Fragen rund um digitale Medien im Kinderzimmer bereit. Weitere Beratungsangebote bieten der Elterntalk NRW und der Spieleratgeber NRW an. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen gibt es auf www.hnf.de/TinkeringDay2018.