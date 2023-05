Familienwandertag am 14.5.

Am Sonntag, den 14. Mai 2023, veranstalten das FamilienServiceCenter und das Kinder- und Jugendbüro des Jugendamtes der Stadt Paderborn gemeinsam mit dem Eggegebirgsverein den dreizehnten Familienwandertag. Die Wanderung (ca. 7 km) startet um 10 Uhr am historischen Rathaus und führt über das Paderquellgebiet bis zum Wasserspielplatz „Merschweg“ nach Schloß Neuhaus. Auf dem Weg warten an fünf Spielplatzstationen kleine oder große Aufgaben auf die Familien.

Ab 9.30 Uhr werden auf dem Rathausplatz an die Familien Teilnahmekarten ausgegeben, die die Kinder während der verschiedenen Stationen auf den Kinderspielplätzen benötigen und mit denen, bei Vorlage, an der Endstation ein kostenloser Imbiss erhältlich ist. Ab 13 Uhr gibt es am Wasserspielplatz in Schloß Neuhaus einen gemeinsamen Ausklang mit Aktionen für Kinder sowie eine Stärkung am „Haus der Zünfte“ für alle Teilnehmenden. Zudem hat jede Teilnehmerkarte eine Gewinnchance in der großen Tombola, die während des Familienprogramms stattfindet!

Alle Familien sind herzlich zum Mitwandern eingeladen. Weitere Informationen können Sie unter www.familienservicecenter.de entnehmen.