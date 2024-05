Familienwandertag am 5. Mai

Am 5. Mai veranstalten das Kinder- und Jugendbüro und das FamilienServiceCenter des Jugendamtes der Stadt Paderborn gemeinsam mit dem Eggegebirgsverein den vierzehnten Familienwandertag.

Ab 9.30 Uhr sind alle Paderborner Familien eingeladen, sich auf dem Rathausplatz einzufinden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die Wanderung (ca. 7 km) startet um 10 Uhr am historischen Rathaus und führt über das Paderquellgebiet und den Schützenhof bis zum Wasserspielplatz „Merschweg“ nach Schloß Neuhaus. Auf dem Weg warten an fünf Kinderspielplätzen kleine und große Aufgaben auf die teilnehmenden Familien.

Ab 13 Uhr gibt es am Wasserspielplatz in Schloß Neuhaus für alle Teilnehmenden einen gemeinsamen Ausklang mit einem kostenfreien Imbiss zur verdienten Stärkung am „Haus der Zünfte“. Zudem wird es zum Abschluss für alle mitgewanderten Kinder eine Tombola geben. Was mag wohl der Preis sein?