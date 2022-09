Feier zum Weltkindertag 2022

Auch in diesem Jahr möchte das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Paderborn Aktionen und Informationen in der Woche vom 19. bis 25. September rund um den Weltkindertag anbieten und am Samstag, 24. September, die zentrale Veranstaltung zum Weltkindertag gestalten. Geplant sind Infostände und Aktionen auf dem Rathausplatz und Spiel und Spaß auf dem Schulhof vom Gymnasium Theodorianum. Wie vor der Pandemie sollen beide Veranstaltungen parallel zueinander laufen. Die Infostände sind von 11 bis 14.30 Uhr zu besuchen, die Spielaktionen gibt es von 11 bis 15.30 Uhr.

Weitere Informationen unter www.paderborn.de/weltkindertag zu finden.

Das Kinderbüro des städtischen Jugendamtes freut sich auf eine tolle Weltkindertagszeit!