Felicia Försvann am 4.10. im Wohlsein

Die Newcomer-Band „Felicia Försvann“ um die schwedische Sängerin Jenny Apelmo ist eine von Paul Simon und Hello Saferide inspirierte Mischung aus schwedischer Folkmusik und verspieltem Indie-Pop. Das hört man bereits dem ersten Song „Waiting for June“ ihrer 2016 veröffentlichten Solo-EP „Pretty confused, walking home with no shoes“ an, auf dem die Multiinstrumentalistin Gitarre, Bass, Kontrabass und Trompete eingespielt hat.

Nachdem die Wahl-Hamburgerin Jenny, die ebenfalls bei „Torpus & The Art Directors“ (GHvC) Bass spielt, bereits solo mit ihrem melodischen Gitarrenpicking, ihrer zarten Stimme und berührenden Texten aufgetreten ist, geht sie diesen Herbst erstmals mit ihrer Band auf Tour.

VVK (9,- Euro zzgl. Gebühren) an allen bekannten VVK-Stellen und über www.nurguteleute.de

Beginn: 20 Uhr