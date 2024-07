Ferienangebot im Naturkundemuseum

Das Naturkundemuseum bietet auch in diesem Jahr wieder Ferienprogramme für 6- bis 10-Jährige. Gestartet wird am Donnerstag, 11. Juni, mit dem Programm „Tiere Paderborns“, in dem viele Spiele gemacht werden und die Kinder dabei Verschiedenes über Tiere erfahren können. Weiter geht es mit einer „Wiesentour“ am Dienstag, 16. Juli. Hier entdecken die teilnehmenden Kinder die Pflanzen und Tiere mit Becherlupe, Kreativität und Freude. Zum Abschluss begeben sich alle ins kühle Nass. Am Donnerstag, 1. August, sind die Wasserforscher*innen unterwegs mit Lupen, Keschern und Neugier. Alle Programme starten um 10 Uhr am Eingang des Naturkundemuseums und enden dort wieder um 12:30 Uhr.

Um vorherige Anmeldung unter anmeldungmuseen@paderborn.de wird gebeten.