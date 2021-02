Ferienprogramm 2021: Spannende Angebote für Kinder und Jugendliche

Die Stadt Paderborn hat auch in diesem Jahr in den Oster-, Sommer- sowie Herbstferien ein vielfältiges Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, die in den Ferien etwas Spannendes und Abwechslungsreiches erleben möchten, zusammengestellt.

Aufgrund coronabedingter Unsicherheiten und derzeit mangelnder Planungsmöglichkeiten der Veranstalter hat sich die Stadt dazu entschlossen, in diesem Jahr auf eine Herausgabe der gewohnten Ferienprogramm-Broschüre zu verzichten.