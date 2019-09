Festival der Gitarrenmeister in der Kaiserpfalz

Beim Festival der Gitarrenmeister in der Paderborner Kaiserpfalz spielen Weltklassegitarristen wie Peter Finger, Lulo Reinhardt und Ian Melrose und begnadete neue Künstler wie Sönke Meinen (Foto: Manfred Pollert), der das Festival am 13.9. – gemeinsam mit „The Acoustic Groove Experience“ – eröffnen wird. Meinen hat sich mit seiner Musik, in der er virtuosen Fingerstyle mit Einflüssen aus klassischer Konzertmusik, Jazz und Weltmusik verbindet, bereits in jungen Jahren in der nationalen und internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. „The Acoustic Groove Experience“ stehen für außergewöhnliche Kreativität, und das in einer Zeit, die ansonsten eher von wenig unterscheidbarer Musik und immer gleicher werdenden Wiederholungen geprägt wird.

Am 14. September werden sich Ian Melrose und Peter Finger die Ehre geben. Als Solokünstler und Gründungsmitglied verschiedener Projekte ist der schottische Ausnahme-Gitarrist Ian Melrose zu einem der gefragtesten Fingerpicker der europäischen Musikszene geworden. Peter Finger genießt weltweit einen herausragenden Ruf als Akustikgitarrist, die internationale Fachpresse hob ihn mehrfach ins Pantheon der weltbesten Gitarristen.

Das Festival beschließen Lulo Reinhardt und Yuliya Lonskaya am 15. September. Lulo Reinhardt ist nicht nur der Großneffe des berühmtesten aller Gypsy-Musiker Django Reinhardt, sondern gilt selbst als absoluter Weltklasse-Gitarrist. Der unbestrittene Meister der Gypsygitarre trifft hier auf die nicht minder erfolgreiche Yuliya Lonskaya aus Weißrussland.

Alle Infos zum Festival und Tickets gibt es hier:

