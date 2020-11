Film zur Umgestaltung des Mittleren Paderquellgebietes

Im Juli dieses Jahres wurde die Stadt Paderborn für die Umgestaltung des Mittleren Paderquellgebietes mit dem Bundespreis Stadtgrün in der Kategorie gebaut vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ausgezeichnet. Das Projekt ist jetzt in einem Film im Auftrag des Bundesministeriums noch einmal zusammengefasst worden. In dem fünfeinhalb Minuten langen Film von Lili Thalgott wird das Mittlere Paderquellgebiet noch einmal in den Fokus genommen und die Idee zur Umgestaltung sowie die Umsetzung und das wunderschöne Ergebnis vorgestellt. Neben Bürgermeister Michael Dreier gibt es Wortbeiträge der Technischen Beigeordneten Claudia Warnecke sowie der zuständigen Bauleiter des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen Brigitte Zacharias und Stefan Buschmeier in diesem ansprechenden Kurzfilm. Hier wird noch einmal deutlich um was für eine einzigartige Flusslandschaft es sich bei dem Paderquellgebiet handelt, die zu Recht mit dem Bundespreis Stadtgrün 2020 ausgezeichnet wurde.

Hier geht es direkt zum Film