FilmTheater-Projekt

„Die Titanic. Ein häuslicher Versuch“ heißt das Kunstprojekt, das die Theaterregisseurin Ann-Britta Dohle und die Filmemacherin und Tänzerin Luzi Madrid Villanueva als Grenzgang zwischen Theater und Film auf den Weg bringen. Die Medienwissenschaftlerin Lisa Hofmann komplettiert als Cutterin das Film-Team.

Der Kunstfilm basiert auf der Komödie „Der Untergang der Titanic“ von Hans Magnus Enzensberger, der in 33 „Gesängen“ eine Kataststrophe abbildet, in der die Macherinnen ein Synonym sehen für die Ausbreitung des Corona-Virus, des Klimawandels und der Flüchtlingskrise.

In dem FilmTheater-Projekt findet sich ein breites Spektrum der freien Künstlerszene Paderborns wieder. Elf Freischaffende aus dem Bereich Schauspiel/Kleinkunst sind mit an Bord. Alle durch das derzeit auferlegte Auftrittsverbot in „Seenot“. Carmen Behrens, Ann-Britta Dohle, Erwin Grosche, Heiko Grosche, Antje Huißmann, Tatjana Poloczek, Hans-Gilbert Reuß, Max Rohland, Christina Seck, Manfred Schlaffer und Julia Ures haben ihre Plätze eingenommen: in der 1. Klasse, auf dem Zwischendeck oder als Heizer im Heizungskeller. Mit an Bord: der Dichter (Max Rohland), der zeitgleich an dem „Untergang der Titanic“ schreibt. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf …

