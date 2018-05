First Class Blues Band am 7. Juni in der Kulturwerkstatt

Jedes der fünf Bandmitglieder ist ein Leuchtturm in der deutschen Blueslandschaft: Christian Rannenberg (Piano und Gesang) ist mit seinen langen Erfahrungen in und mit der schwarzen Blues-Szene von Chicago ein Bluesman mit einem Feeling, wie es hierzulande nur wenige haben, Jan Hirte ist einer der besten deutschen Bluesgitarristen und ein erfolgreicher Bandleader obendrein („Blue Ribbon“), Thomas Feldmann ist als vielgefragter Sideman an Sax und Blues-Harp u. a. bei so angesagten Bands wie B.B. & The Blues Shacks oder Kai Strauss tätig und die Rhythm Section mit den beiden US-Amerikanern Kevin DuVernay (Bass und Gesang) und Alabama-Bluesveteran Tommie Harris (Drums und Gesang) ist eine Klasse für sich. Dass die „First Class Blues Band“ Träger des „Preises der deutschen Schallplattenkritik“ ist, versteht sich da fast schon von selbst. Und dass der Jazz-Club sie wieder nach Paderborn geholt hat, auch!

Beginn: 20 Uhr