Florian Schroeder am 21.4. in der Paderhalle

Wenn man sich den Anspruch setzt, die besten aktuellen Kabarettisten auf die Bühne zu bringen, kommt man an Florian Schroeder ganz sicher nicht vorbei. Will man auch gar nicht, denn ihn im Programm zu haben, ist gleichermaßen Ehre wie Vergnügen. Florian Schroeder ist immer aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt. Seine Marke: die genaue Beobachtung der politischen und gesellschaftlichen Situation. Florian Schroeder bewegt sein Auditorium, er bereichert und regt zum Nachdenken an. Wie kein Zweiter kombiniert er die messerscharfe Beobachtungsgabe des Komikers mit der analytischen Schärfe des Philosophen. Wenn alle „Game over“ rufen, setzt Florian Schroeder auf „Neustart“, und so lautet denn auch der Titel seines aktuellen Programms aus messerscharfer Analyse und bitterböser Satire.

Beginn: 20 Uhr

www.florian-schroeder.com