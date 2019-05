Fortuna Ehrenfeld am 30. Mai in der Kulturwerkstatt

Sind Fortuna Ehrenfeld der Beweis, dass Mut am Ende doch belohnt wird? Sind Martin Bechlers Wortschöpfungen das Schönste, was man seinen Gehirnwindungen antun kann? Und ist ein Konzert von diesem Trio etwas, das auch nach dem letzten Ton noch lange, lange bei einem bleibt? Antwort: dreimal JA.

Nach nur zwei intensiven und langen Tourneen zum letzten Album „Hey Sexy“ versammelt sich inzwischen eine immer größer werdende Gemeinde um den außergewöhnlichen Songwriter aus Köln. Die Presse überschlägt sich sowieso des Lobes, denn „Bechler wirkt wie eine Instanz – einer, der schon immer da gewesen ist.“ (StadtRevue).

Während Fortuna Ehrenfeld auf Platte gänzlich Bechlers Feder entspringt, wird auf der Bühne ein ganz anderes Biest daraus: mit Pianistin und Sängerin Jenny Thiele und Schlagzeuger Paul Weißert werden Fortuna Ehrefenld zu einem Dreiergespann, das seinesgleichen sucht.

VVK: 20,- € zzgl. Gebühren; Karten an allen bekannten VVK-Stellen, über ghvc-shop.de und www.nurguteleute.de

Beginn: 20 Uhr