Fräulein Nette unterwegs am 9.9. im Schlosspark Wewer

Der private Schlosspark in Wewer öffnet für einen Tag die Tore. Zwischen alten Bäumen und Wiesen finden eine Performance der Musiker*in und Lyriker*in Rike Scheffler und eine Lesung der Bestsellerautorin Alice Hasters statt. Beide regen, inspiriert von Annette von Droste-Hülshoff, zum Nachdenken über Schönheit, Scheitern, Scham an. Dazu präsentieren Studierende der Uni Paderborn literarische Arbeiten im Park.

Das Projekt Fräulein Nette unterwegs wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und von der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost. Eine Koproduktion von Burg Hülshoff – Center for Literature mit Kulturgut, dem Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe, dem Kulturamt der Stadt Paderborn und der Universität Paderborn.

Beginn: 15, 17, 19 Uhr

Eintritt: pro Veranstaltung 10,- Euro (6,- Euro ermäßigt) zzgl. VVK

Karten gibt es bei der Buchhandlung Nicolibri und unter www.literaturbuero-owl.de