Franzl & Robert am 7.1. im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus

The Erlkings (Gesang, Violoncello, Gitarre, Perkussion, Tuba) – vier Wiener aus Kroatien, Österreich und den USA – erobern mit deutschen Kunstliedern auf Englisch in überraschenden Bearbeitungen die heiligsten Podien der Klassik und die Herzen der hartgesottensten Klassik-Puristen. Geistreich, witzig und voller Liebe zu den Komponisten! „Crossover könnte man das nennen. Oder, noch einfacher: richtig gute Musik.“ (Concerti)

Im Programm „Franzl & Robert“ stellen sie ihre Version von Schumanns „Dichterliebe“, eine Auftragskomposition des Schleswig-Holstein Musik Festivals ausgewählten Schubert-Liedern im zweiten Teil des Programms gegenüber und beweisen sowohl ihr Feingefühl im Umgang mit dem Grundmaterial als auch gleichzeitig ihre unbändige Kreativität und musikalisches Fingerspitzengefühl in ihren außergewöhnlichen Arrangements und Übersetzungen.

Beginn: 18 Uhr