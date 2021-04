! FREI ! – Ein Konzertprojekt mit Uli Lettermann und Eckhard Wiemann am 15.4.

Die Freiheit ist das vermeintlich höchste Gut des Menschen, gerade in Pandemiezeiten wird das sehr bewusst. Aber schon lange singt man „Die Gedanken sind frei“ und bestärkt damit die innere Haltung, dass alles denkbar ist, was vielleicht im richtigen Leben unmachbar scheint. Wie glücklich, dass die Musik das freieste Land überhaupt ist, in dem man sich grenzenlos bewegen kann, Verbote nur als Empfehlungen existieren und alles erlaubt ist.

Eckhard Wiemann am Klavier sowie elektronischen Tasten und Uli Lettermann am Sopransaxophon ergründen in diesem Konzert die Freiheit der Musik und ihre eigene Freiheit in der Musik. Das wird längst nicht so ernst wie das gerade klingt, denn Freiheit ist ja ein großer Grund zum Grinsen. Und mit zwei lachenden Augen bewegen sich die beiden Dozentenkollegen des Fachs Musik an der Uni Paderborn durch ein Meer von Freiheitsmusiken. Oder sie schaffen sie durch zeitweilige freie Improvisationen selbst.

Natürlich wird im Streamingformat auch die Kommunikation mit dem Publikum nicht eingeschränkt sein, im Gegenteil: diese besondere Konzertsituation ermöglicht vielleicht einen Kontakt zu den Zuschauhörer*innen, den es im Konzertsaal wohl kaum geben würde.

Es werden sehr bekannte Stücke in unerhörten Fassungen erklingen, Eigenkompositionen der beiden und Improvisationen in einmaligen Versionen. Alles sehr unterhaltend, Gedanken darf sich aber auch machen, wer will …

Der Live-Stream aus dem Deelenhaus Paderborn startet am Donnerstag, 15. April um 20.30 Uhr.

Weitere Infos: www.buehne21.de