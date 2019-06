Freidenkerinnen – Lyrikerinnen im Aufbruch

Am 14. Juni um 19.30 Uhr präsentiert das Stadtmuseum im Rahmen der Sonderausstellung „Synagogen in Deutschland“ das Stück „Die Freidenkerinnen“. Es geht um Jenny Aloni und Forugh Farrochsad. Die in Paderborn geborene und aufgewachsene Jenny Aloni (1917-1993) gilt als eine der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Literatur Israels. Mit 15 Jahren begann sie bereits am Gymnasium Michaelskloster zu schreiben, 1936 wechselte sie nach Berlin, um sich auf die Auswanderung nach Palästina vorzubereiten. 1939 gelang ihr die Flucht nach Israel. Ihre Familie wurde in Theresienstadt und Auschwitz ermordet. Alonis literarische Werke sind stark autobiographisch geprägt und heute kostbare Zeitzeugnisse über die Nazizeit Deutschlands, die Entwurzelung, die Flucht und das Schuldgefühl einer Überlebenden.

Die Dichterin, Filmemacherin und Schauspielerin Forugh Farrochsad, geb. 1935 in Teheran, stirbt bereits im Alter von 32 Jahren. Offiziell berichtet wird von einem „Autounfall“. Obgleich jung gestorben, wächst Farrochsads Ansehen nach ihrem Tod rapide. Heute wird sie als Ikone der modernen persischen Dichtkunst verehrt, die sie maßgeblich revolutioniert hat.

Die Begegnung zwischen den beiden Dichterinnen ist rein fiktiv, der thematische und inhaltliche Dialog ist geprägt von feinem Witz, Ironie und Offenheit.

Mitwirkende: Luzi Madrid, Ann-Britta Dohle, Andrea Rackow und René Madrid. Karten gibt es im Vorverkauf zu 5,- Euro (keine Ermäßigung) im Stadtmuseum.

Foto: Roland Maoro