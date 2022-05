Freund oder Feind? Das Smartphone als Datenschleuder am 12.5. im HNF

Smartphones sind nicht nur äußerst praktische Spielzeuge, sondern auch Plaudertaschen, die private Angelegenheiten durchs Netz schicken: wen man alles kennt, wo man sich wann aufhielt und wie man politisch tickt.

Der Berliner Journalist Stefan Mey blickt in seinem Vortrag auf die Geschichte und Gegenwart der Smartphone-Welt, in der die Firmen Google und Apple den Markt beherrschen. Welche Rolle spielen die beliebten Apps, die das digitale Leben so bequem machen und dabei jede Menge Daten abgreifen? Und wie lässt sich das eigene Smartphone einrichten, um weniger zum Feind und mehr zum Freund zu werden?

Für die Teilnahme vor Ort ist eine Anmeldung auf www.hnf.de erforderlich. Der Vortrag wird auf www.hnf.de/online-vortraege live übertragen.

Mehr Informationen unter www.hnf.de.

Beginn: 19 Uhr