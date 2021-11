Freundinnen in der Aula des Westfalen-Kollegs

Sarah, Jacky und Lucy – drei langjährige Freundinnen treffen sich zu einer vorgezogenen Geburtstags- und Pyjamaparty, mit Kaffee und Kuchen, Süßigkeiten, Popcorn und Wein. Das Leben könnte so schön sein. Einen Abend mit seinen besten Freundinnen zu verbringen, könnte so entspannt sein. Über alles zu reden, könnte so einfach sein. Oder haben etwa auch beste Freundinnen Geheimnisse voreinander? In diesen schillernden Mikrokosmos einer Wohnung an der Upper Eastside von Manhattan bricht immer wieder und ungebeten der Ernst des Lebens ein.

Ein Stück über längst vergessen geglaubte Geschichten, über neue Geheimnisse, offensichtliche Probleme und ernsthafte Sorgen. Über verletztes Vertrauen und die Suche nach der heilen Welt. Über wahre Freundschaft. Über Frauen. Und Männer. Über Leben und Tod.

Kartenvorverkauf (10,- €/erm. 8,- €) im Sekretariat und an der Abendkasse (jeweils ab 19 Uhr).

Teilnahmevoraussetzung: geimpft/genesen + Test (Tests sind kostenlos vor Ort möglich)

Termine: 19., 20., 27., 28.11. und 24.12., jeweils um 19.30 Uhr