Frieden und Krieg 1648 bis 2023 am 21.10. im Kloster Dalheim

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „375 Jahre Westfälischer Frieden“ des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe begibt sich die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur mit einem literarisch-musikalischen Abend auf die Spuren von Frieden und Krieg in Europa.

Mit Natalia Wörner ist es dem Museum gelungen, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands für die Veranstaltung zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Schauspieler Harald Schwaiger und dem Saxophon-Quartett MultiColore lässt sie Texte und Musik vom Barock bis in die Gegenwart in einen beziehungsreichen Dialog treten.

Zu Gehör kommen Texte weltliterarischen Rangs, darunter Auszüge aus Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens „Der Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch“ (1669) und aus Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ (1928) sowie Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Dokumente des Dystopischen verschränken sich mit der Sehnsucht nach heilender Utopie. Gemeinsam zeichnen sie ein Panorama menschlichen Lebens zwischen Frieden und Krieg.

Beginn: 19.30 Uhr