Frontm3n am 10.1. in der Paderhalle

Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson sind Frontm3n! Bekannt wurden die drei Musiker unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet, Sailor oder Smokie. Ihre Unplugged-Tour „Guitars & Harmonies“ ist vollgepackt mit Hits und eigenen Songs, die jeder kennt und liebt – neu und auf frische, akustische Art interpretiert. Fans können sich auf Hits der Hollies (The Air That I Breathe, He Ain’t Heavy, He’s My Brother), von Sweet (Love Is Like Oxygen, Ballroom Blitz) und von 10cc (I’m Not In Love, Dreadlock Holiday), aber auch auf Titel von Cliff Richard (Carrie, Devils Woman) und Sailor (Girls Girls Girls, Glass Of Champagne) freuen.

Beginn: 20 Uhr

https://frontm3n.de/