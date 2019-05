Frühlingsfest Paderborn vom 3. bis 5. Mai

Der Werbegemeinschaft Paderborn ist es erneut gelungen, gleich zwei Topacts für Auftritte beim Frühlingsfest zu gewinnen: Max Mutzke und Selig machen im Rahmen ihrer aktuellen Tourneen in Paderborn Station. Max Mutzke wird am Freitag, dem 3.5.2019, sein aktuelles Album „Colors“ präsentieren. Mutzke zählt zu den wichtigsten Soulsängern Deutschlands. In den letzten Jahren hatte er viel Erfolg mit eigenen Hits wie „Welt hinter Glas“ oder „Can’t wait until tonight“. Nun wendet er sich anderen bekannten Künstlern zu und gibt deren Songs ein neues, sehr interessantes Gewand: So wurden Hiphop-Klassiker von Grandmaster Flash, De La Soul, Warren G. oder Mary J. Blige zu krachenden Neo-Soul-Hymnen arrangiert – in Anlehnung an prägende Acts wie Al Green, Marvin Gaye oder James Brown. Rockiger wird es am Samstag mit Selig: Mit über 200.000 verkauften Einheiten zählt das gleichnamige Debütalbum der Band zu den wichtigsten deutschsprachigen Alben seiner Zeit. Und auch nach 25 Jahren klingt die Platte kein bisschen angestaubt – und hat mit „Ohne dich“ einen zeitlosen Song hervorgebracht.

Das weitere Programm rund um die Topacts stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Infos gibt es zeitnah unter

www.werbegemeinschaft-paderborn.de