Fürstenberger Kleinkunstnacht am 20.12.

Kommen sie am 20. Dezember in die gemütliche KulturScheune Fürstenberg, um einen unvergesslichen Abend zu erleben. Einzigartige Gäste und viele Überraschungen werden für ein unterhaltsames Programm sorgen. Wendelin Haverkamp aus Aachen hat seinen Besuch zugesagt, das achtstimmige Vokalensemble „Anis oder Mandel“ kommt aus Paderborn angereist und Ingo Börchers (Foto), der vielfach ausgezeichnete Sprachartist aus Bielefeld, wird uns seine Sicht auf die Welt zeigen.

Gespannt sein darf man sein auf Gespräche z.B. mit Landrat Christoph Rüther und Extremschwimmer André Wiersig.

Erwin Grosche hat nicht nur zusammen mit der Crew der KulturScheune die Kleinkunstnacht geplant, er wird auch durch das Programm führen.

Location: KulturScheune 1a, Am Schloßpark 1a (Fürstenberg), Beginn: 19.30 Uhr

www.kulturscheune1a.de