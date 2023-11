Gedenken an die Pogromnacht von 1938

Am 9. November 2023 jährt sich zum 85. Mal die Pogromnacht von 1938. Dieser Pogrom war der Übergang von Diskriminierung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung zur systematischen Verfolgung und führte unmittelbar zur Shoah und zur Ermordung von sechs Millionen Juden. In dieser Gedenkstunde wird an die verfolgten und ermordeten Paderborner Jüdinnen und Juden des Novemberpogroms erinnert. Die Gedenkrede hält Prof. Dr. Angelika Strotmann. Musikalische Begleitung durch Dieter Nowak (Djembe) und Timo Usakof (Klarinette). Die Namen der Ermordeten lesen Schüler und Schülerinnen des Berufskollegs Schloß Neuhaus.

(Foto: Westfalen-Blatt)

Beginn: 18.15 Uhr

Ort: Mahnmal An der Alten Synagoge