Geführte Tour auf der WasserRoute am 24. Mai

Zu einer geführten Tour auf der „WasserRoute“ lädt die Tourist Information Paderborn ein. Bei diesem steigungsfreien und familienfreundlichen Rundkurs geht es ja – wie der Name sagt – um das kühle Nass. „Wasserstationen“ unterwegs sind der Lippesee (Foto: Karl Heinz Schäfer), der Boker Kanal mit seinen alten Wehren und dem Rothebach-Aquädukt, die Baggerseen bei Bentfeld und die Paderborner Kläranlage. Natürlich gehört auch die Lippe selbst, Nordrhein-Westfalens längster Fluss, dazu. Etwa auf der Hälfte der 18 Kilometer langen Strecke wird beim Wasserwerk Boker Heide ein Zwischenstopp eingelegt. Dort lädt ein Rastplatz zu einer Pause ein. Außerdem gibt es dort einen interessanten Trinkwasserlehrpfad mit 16 Schautafeln, auf denen die Prozesse von der Wassergewinnung über die Aufbereitungstechnik bis zur Wasserverteilung gut verständlich erläutert werden.

Die geführte Radtour dauert etwa drei Stunden und startet um 14 Uhr an der WasserRouten-Informationstafel auf dem Dorfplatz in Sande. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen zur WasserRoute gibt es im Internet unter: www.paderborn.de/radfahren