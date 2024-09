Gemeinsam statt einsam: Spieleabend für Frauen am 18.9.

Gemeinsam laden die Frauen-Wohngemeinschaft des KIM Soziale Arbeit e.V. und die Stadtbibliothek Paderborn zu einem entspannten Spieleabend in der Kinderbibliothek ein, um gemeinsam Einsamkeit zu überwinden. Treten Sie ein in eine Welt voller Spaß und Gemeinschaft, während eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen ausprobiert werden. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Frauen unterschiedlichen Alters und verschiedener Hintergründe und bietet allen die Möglichkeit, sich zu treffen, zu lachen und neue Kontakte zu knüpfen.

Um eine Anmeldung unter www.bibliothek.live wird gebeten. Zur Teilnahme ist kein Bibliotheksausweis nötig.

Beginn: 18 Uhr