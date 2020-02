Gene Caberra Band am 15.2. im Aatalhaus Bad Wünnenberg

Gene Caberra arbeitet als Session-Gitarrist, spielte in der Liveband „The Voice of Germany“, erhielt ein Stipendium vom British & Irish Modern Music Institute und startete seinen Youtube-Kanal „Caberra TV“. Die Leidenschaft des Sängers und Gitarristen gehört jedoch seiner Band, mit der dem Rock & Soul eine junge Note verleiht. Mit Bassist René Flächsenhaar und Schlagzeuger Mathias Uredat hat Caberra Ausnahme-Musiker an seiner Seite, die u.a. für Udo Lindenberg, Alexa Feser, Katja Riemann, Yvonne Catterfeld und Max Giesinger spielten. Verstärkt wird das Trio durch Keyboarder Christian Keymer. Im Aatalhaus präsentiert Gene Caberra sein Debüt-Album „Attic Tape“, einer Mixtur aus Blues, Rock, R&B und Pop.

Tickets: www.kuk-bad-wuennenberg.de

Beginn: 20 Uhr