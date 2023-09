Glänzende Begegnungen. Die Domschätze von Münster und Paderborn ab 2.9. im Diözesanmuseum

Der Bestand des Kathedralschatzes des St. Paulus-Doms zu Münster zählt mit seinen einzigartigen Werken der Goldschmiede- und der Textilkunst zu einer der bedeutendsten Schatzkammer-Sammlungen Europas. Von kostbaren Reliquiaren des 11. Jahrhunderts über wertvolle liturgische Geräte und Paramente des Mittelalters, der Renaissance und des Barock spannt sich der Bogen bis ins 20. Jahrhundert. Momentan ist der Schatz nicht zu sehen, sondern wegen des geplanten Neubaus der Domschatzkammer Münster eingelagert. Hochrangigen Museen – z. B. dem Catherijneconvent Utrecht oder dem Cleveland Museum of Art – wurde exklusiv die Gelegenheit geboten, Teile des Bestandes in ihren Häusern zu präsentieren. Nun wird er erstmals seit Schließung der Münsteraner Domkammer beinahe in Gänze für vier Monate wieder öffentlich zu sehen sein und ausgewählten Stücken des Paderborner Domschatzes begegnen: zwei kostbare Kathedralschätze erstmals in einer gemeinsamen Ausstellung.

https://dioezesanmuseum-paderborn.de