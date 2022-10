Glanz auf dem Vulkan am 4.11. in der PaderHalle

Glanz auf dem Vulkan ist eine hochenergetische, exzentrische und innovative Bühnen-Show mit Musik, Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art, die Heute und Gestern im Hier und Jetzt vereint. Mit ihrer furiosen Band The Glanz und ihrem schillernden internationalen Künstlerensemble nehmen die Erfinder dieser Show Sie mit auf eine rasante und ungeheuer vergnügliche Reise in die faszinierende World of Weimar. Das Ensemble darf als absolute Spitzenbesetzung bezeichnet werden. In jedem Moment spürt man, wie tief die künstlerische Directrice dieser Show – Evi Niessner – mit dem Berlin der 20er Jahre verbunden ist. Mit ihrem Berliner Luft Ensemble hat sie in den 90er Jahren die Golden Twenties erstmals wieder populär gemacht. Seit dieser Zeit verfolgt Evi Niessner die Vision zu einer prächtigen 20er-Jahre-Show fär die großen, glanzvollen Bühnen, Konzerthäuser, Galas und Festivals im neuen Jahrtausend. Das Bühnen-Ensemble ist über viele Jahre zusammengewachsen und lässt eine dicht gewobene künstlerische Bühnen-Welt entstehen, die durch die Video-Installationen des renommierten Hamburger Videokünstlers Domenico Toma visuell zum Leben erweckt wird.