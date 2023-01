Glanzlichter 2022 ab 15.1. im Naturkundemuseum

Das Naturkundemuseum Paderborn präsentiert auch in diesem Jahr wieder die beliebte Wanderausstellung des Fotowettbewerbs „Glanzlichter“. Die Glanzlichter sind einer der größten deutschen internationalen Naturfoto-Wettbewerbe, an dem sich jährlich Naturfotograf:innen aus aller Welt beteiligen. Aus 15.750 Einsendungen wurden in acht verschiedenen Kategorien die Highlights des Wettbewerbs ausgewählt und zu einer faszinierenden Ausstellung zusammengestellt.

Umrahmt wird die Ausstellung dieses Mal von einem Begleitprogramm für große und kleine Naturliebhaber:innen. Lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Natur- und Tierfotografien begeistern und schauen Sie einmal hinter die Bilder und erfahren, was sich unter ihnen verbirgt. Erwachsene wie Kinder können im Rahmen des Programms die Perspektive wechseln, spielerisch mehr über abgebildete Tiere und Landschaften erfahren oder sich im Austausch zusammenfinden.

Die Ausstellung ist bis zum 23.4. zu sehen.

(Foto: Markus Varesvuo)