Glanzlichter 2023 im Naturkundemuseum

Am Sonntag, 18. Februar 2024, wird die Sonderausstellung „Glanzlichter 2023“ eröffnet, die im Naturkundemuseum Paderborn gezeigt wird. Die Eröffnung findet um 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums Schloß Neuhaus (direkt neben dem Naturkundemuseum) statt.

Die Glanzlichter sind einer der größten deutschen internationalen Naturfoto-Wettbewerbe, an dem sich jährlich Naturfotografen aus aller Welt beteiligen. Die Ausstellungseröffnung findet in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Wettbewerbs von „projekt natur & fotografie“ statt. Anlässlich eines Vortrags erfahren Interessierte bei der Ausstellungseröffnung Fakten über den 25. Natur-Foto-Wettbewerb und erhalten Einblicke in die Naturfotos des diesjährigen Wettbewerbs. Im Rahmen der Glanzlichterausstellung bietet das Naturkundemuseum Paderborn auch in diesem Jahr wieder ein Begleitprogramm an. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Naturkundemuseums.

In diesem Jahr wurden knapp 20.000 Bilder aus 33 verschiedenen Ländern für die Glanzlichter eingesandt. Insgesamt 811 Fotografen haben sich dieses Mal an dem Wettbewerb beteiligt. Die Kunst der Naturfotografie verlangt den Fotografen Achtsamkeit und Respekt für die Natur ab. Um das perfekte Foto aufzunehmen, muss ein Naturfotograf bereit sein, lange Zeit zu warten, er muss aber auch die Fähigkeit besitzen, sich auf die Vorgänge der Natur einzulassen und die naturgegebenen Prozesse hinzunehmen. Inszenieren lassen sich Bilder aus der Natur nicht. Das erfordert Hingabe und Respekt gegenüber der Natur. Die fotografierten Wunder können die Besucher im Anschluss an die Eröffnung bei einer Besichtigung der Ausstellung entdecken.

Zu sehen sind alle 87 Siegerbilder bis Sonntag, 12. Mai 2024, im Naturkundemuseum Paderborn.