Greenpeace-Kleidertauschbörse am 23. Juni

In Deutschland landen jährlich 1,5 Milliarden Kleidungsstücke im Müll. Um diesem Trend entgegenzuwirken, organisiert Greenpeace Paderborn diese Kleidertauschbörse. Dabei geht es nicht um eine Altkleidersammlung: In der Kleidertauschbörse soll einwandfreie Oberbekleidung getauscht werden. Die Produktion von Kleidung – meist in Fernost – ist fast ausnahmslos mit einer hohen Umweltbelastung und schlechten Arbeitsbedingungen verbunden. In der Kleidertauschbörse in der Kulturwerkstatt haben Sie Gelegenheit, sich ein quasi neues Outfit zuzulegen, ohne dass dafür natürliche Ressourcen verbraucht werden. Jede und jeder ist willkommen, mit zu tauschen. Für einen reibungslosen Ablauf gibt es ein paar Spielregeln: Getauscht wird nur einwandfreie Damen-, Herren- und Kinder-Oberbekleidung. Die Kleidung kann zu Beginn der Veranstaltung, zwischen 14 und 15 Uhr, im Foyer des großen Saals abgegeben werden. Es dürfen maximal fünf Teile je Person mitgebracht werden. Die Teile werden dann vor Ort von Greenpeace sortiert.

Ab 15 Uhr kann dann jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bis zu fünf andere Kleidungsstücke aus dem Sortiment aussuchen und wieder mitnehmen.