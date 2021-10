Gregor McEwan am 29.10. im Deelenhaus

Gregor McEwan ist im Herbst 2021 wieder auf Solo-Tour, um seinem Publikum brandneue Songs vorzustellen. Aber natürlich dürfen auch Stücke der ersten drei Alben „Houses And Homes“, „Much Ado About Loving“ und “From A To Beginning“ nicht fehlen, welche McEwan immer wieder Vergleiche mit internationalen Genre-Größen wie Glen Hansard, Damien Rice, City And Colour oder Noel Gallagher einbrachten.

Auf die im Frühjahr 2020 erschienene EP „Spring Forward“ folgte die EP „Autumn Falls“. Der „Spring Forward“ EP Song „??L?X¥“ rotierte u.a. bei Deutschlandfunk und egoFM, während es die „Autumn Falls“ EP Single „Halloween Costume“ in den Fest & Flauschig Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann geschafft hatte. Das Stück „On Her Radar“ hat mittlerweile sogar die 2.500.000 Spotify-Streams-Marke geknackt.

Begin: 19.30 Uhr

AK 18,- Euro, VVK: 14,- Euro, Tickets: https://nurguteleute.ticket.io