Gründen kompakt – Online-Seminar der Wirtschaftsförderung Paderborn

Von der ersten Idee, über den Businessplan bis hin zu Fördermitteln und der sozialen Absicherung: Die Gründung eines eigenen Unternehmens will gut durchdacht sein. Für alle, die sich bereits erste Gedanken zur Selbstständigkeit gemacht haben und sich nun weiter vorbereiten möchten, bietet die Wirtschaftsförderung Paderborn am Dienstag, 19. Januar, von 9 bis 12 Uhr ein kostenfreies Online-Gründungsseminar an. Benötigt werden lediglich ein Laptop, PC mit Internet und Mikrofon, optional Kamera. Begleitet wird das Seminar von Expertinnen und Experten der Agentur für Arbeit, der Barmer, des Finanzamtes und der Wirtschaftsförderung Paderborn.

Im Rahmen von kurzen Impulsvorträgen werden die wichtigsten Themen rund um die Selbstständigkeit aufgegriffen. Die Veranstaltung ist dabei sowohl für haupt- als auch für nebenberufliche Unternehmensgründungen konzipiert. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.wfg-pb.de.