Hamborn-Musikfestival vom 17. bis 19.5.

Ein Pfingstwochende voller mitreißender und tanzbarer Musik mit einzigartigen und abwechslungsreichen Klängen – das ist das Hamborn-Musikfestival.

Los geht es am 17.5. mit Ronja Maltzahn. Sie kreiert eine einzigartige Klangwelt mit akustischer Wärme und cinematischen Elementen, verwandelt die Bühne in eine fesselnde Insellandschaft aus elektronischer und akustischer Instrumentalmusik. Es folgt »Von Weiden« (Foto). Die Indie Folk Band verbindet mit ihrem aktuellen Projektalbum »Grandmonarch« Folk mit Spielfreude und Rhythmus à la »La Brass Band« und Feinsinn wie »The Decemberists«, um die Botschaft von Gemeinschaft, Feiern und Lebensfreude zu vermitteln.

Am 18.5. beginnen die Deutsch Rapper »Hans im Glück« den zweiten Festivaltag. Sie überbrücken Naturverbundenheit und Stadtpuls mit ihrer einzigartigen Musik. Ihr Rap bleibt authentisch und erhält durch jazzige Elemente eine besondere Lebendigkeit. Im Anschluss verpackt Marlo Großhardt provokante Gedanken in rauem Pop-Gewand. Seine kraftvolle Stimme trägt uns durch nostalgische Melodien und mitreißende Rhythmen.

Den letzten Tag des Festivals eröffnet die brasilianisch-deutsche Singer/Songwriterin Bê Ignacio mit Musik zwischen Pop, Weltmusik, Bossa Nova, Lounge und Jazz. Den Abend und das Festival beschließen die »Goodbeats«, die die Faszination von handgemachter Livemusik mit Elementen der DJ-Kultur verbinden. Ihre Sets haben einen Flow, der für den Dancefloor gemacht ist. Funk. Reggae. Disco. Rock. Metal. House. Hip-Hop. Charts. Classics. Das Genre- und Songspektrum der ist riesig und wird permanent verändert. Alles ist erlaubt, wenn der Beat stimmt.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.hamborn-musikfestival.de

Das Musikfestival findet im Rahmen des »Bildungs-Festivals 2024« statt (www.bildungs-festival.de).