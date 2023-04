Hase Hase ab 28.4. im Theater Paderborn

Eigentlich ist alles gut, sagt sich Mama Hase – bestätigt die Regierung schließlich auch im Fernsehen – bis sich die Ereignisse überschlagen: Papa Hase wird kurz vor der Rente entlassen, die Tochter hat die Schnauze voll von ihrem Mann, der Sohn flieht vor der Polizei. Also heißt es, bei der Nachbarin noch eine Matratze borgen und buchstäblich zusammenrücken. Dann ist da noch Hase Hase, der Familienjüngste, der sich neuerdings seltsam verhält. Aber gut, was erwartet man auch von einem Außerirdischen, der in geheimer Mission auf der Erde unterwegs ist?

Coline Serreau (*1947) verortet Familie Hase irgendwo zwischen sozialer Abstiegsangst und optimistischer Überlebenskunst. Dabei schlägt sie mit ihrer Komödie aus den 1980er Jahren eine Brücke zwischen kluger Gesellschaftskritik und liebevoll-skurril gezeichneten Figuren, die von einer Misere in die nächste stolpern.

Infor & Termine: www.theater-paderborn.de