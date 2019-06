Hedera & Bux am 15. & 16.6. in Schloß Neuhaus

Ein echter Klassiker – ein Paderborner Urgewächs –­ das sind die Schloß Neuhäuser Gartentage „Hedera & Bux“. Seit zwei Jahrzehnten finden jährlich mehr als zehntausend Gartenfreunde aus nah und fern den Weg in die historischen Anlagen von Schloss Neuhaus. Was liegt also näher, als dies zum Motto der diesjährigen Auflage zu machen?

Die „Golden Twenties“­ – auch „années folles“ oder „Roaring Twenties“ genannt – eine Epoche, bestimmt durch ein pulsierendes Lebensgefühl, eine Zeit des Aufbruchs, geprägt von Zuversicht und Lebensfreude, bieten sich zum Feiern eines 20-jährigen Jubiläums geradezu an. So facettenreich wie die „Golden Twenties“, die in Dekorationen, floristischen Beiträgen, Ausstellungen und künstlerischen Darbietungen wieder aufleben werden, wird auch das Angebot der ausgesuchten Aussteller sein, die Innovatives, Ausgefallenes und Kreatives, aber auch Funktionales oder Praktisches zu Garten-, Wohn- und Lebensart anbieten.

Eintritt: 2-Tageskarte 12,- €, Tageskarte 7,- €, bis 18 Jahre 1,50 €, bis 14 Jahre frei; Beginn: jeweils 11 Uhr