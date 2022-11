HEFT Adventsaktion #1

Heute startet heute unsere Adventsaktion mit vielen tollen Gewinnen. In dieser Woche verlosen wir 2 Karten für das Kulturheimspiel. Der Paderborner Jahresrückblick am Freitag, dem 02.12. in der Paderhalle.

Es ist ein Highlight am Ende des Jahres! Kreative, Dichter:innen & Denker:innen werden auf das Stadtgeschehen von 2022 zurückblicken und Antworten darauf geben, was oder wer in diesem Jahr Paderborner Stadtgeschichte geschrieben hat.

Hier kommt unsere Gewinnspielfrage:

Welche Moderatorin, die frisch mit der Paderborner Kulturnadel ausgezeichnet wurde, moderiert neben Erwin Grosche das diesjährige Kulturheimspiel?

Sendet Eure Antwort bis einschließlich 24.11. unter Angabe Eures Namens an: mail@heft.de, Betreff: Kulturheimspiel.

Der/die Gewinner:in wird am 28.11. per Mail benachrichtigt. Wir wünschen Euch viel Glück!