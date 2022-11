HEFT Adventsaktion #2

Heute geht es weiter mit unserer Adventsverlosung. In dieser Woche winkt ein Gutschein der Nicolibri Buchhandlung im Wert von 25,00 EUR!

Frage: Wieviele Nicolibri-Filialen gibt es?

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt uns die richtige Antwort bis zum 01.12.2022 an mail@heft.de, Betreff: Nicolibri.

Den/die Gewinner:in benachrichtigen wir per Mail.

Wir wünschen Euch viel Glück! Euer HEFT-Team