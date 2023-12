HEFT-Gewinnspiel: 20 x Heimatwandern zu gewinnen!

Das HEFT verlost im Rahmen einer Weihnachtsaktion 20 Exemplare des Wanderführers „Heimatwandern“, in dem der Paderborner Touristiker Karl Heinz Schäfer zusammen mit seiner Frau Gudrun Kaiser 20 Halbtagestouren durch das Paderborner Land, Eggegebirge und den südlichen Teutoburger Wald vorstellt. Die beschriebenen Strecken sind zehn bis maximal 13 Kilometer lang. Damit sind sie ideal für (Wieder-)Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Wanderer. Sie führen nicht nur zu bekannten Ausflugszielen wie Externsteine oder Emsquellen, Oerlinghauser Tönsberg oder Hardehauser Wisentgehege, sondern auch in unbekannte Landstriche unserer idyllischen Heimat.

Um an der Verlosung teilzunehmen, einfach bis zum 14.12. eine Mail mit dem Betreff „Heimatwandern“ an mail@heft.de senden.

Bitte Vor- und Nachname sowie die Adresse angeben. Die Gewinner:innen werden per Mail benachrichtigt – die Bücher können wahlweise abgeholt oder zugesendet werden.

Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte, kann den rund 240 Seiten starken Wanderführer zum Preis von 15,80 Euro im Buchhandel (ISBN: 978-3-98246450-3), in der Tourist Information Paderborn, im Outdoorladen Paderborn sowie (versandkostenfrei) beim HEFT (mail@heft.de) erwerben.