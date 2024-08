Helge Schneider & His Travelling Stars am 28.8. auf dem Schützenplatz

Katzenklo auf Rädern, will uns der Meister etwa auf einem Dreirad oder so besuchen kommen? Nein, das geht zurzeit nicht, vielleicht in der Zukunft. Im Moment braucht Helge noch vier Räder, um mit seinen gesamten Musikinstrumenten und Kladderadatsch zu uns vorzudringen! Er ist mit seinen 68 Jahren merkwürdigerweise weder gealtert, noch merkt man ihm das überhaupt an, im Gegenteil, er scheint mit den Jahren immer mehr zum Kind zu werden, seinen Geschichten fehlt jeder Bezug zur Schwerkraft. Seine Band besteht ausschließlich aus lebenden Menschen, hier ist nichts von der sogenannten „künstlichen Intelligenz“ zu spüren, man bekommt sogar den Eindruck, das hätte mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun, pure Naturgewalt, der Sound! Romantische Lieder wechseln sich ab mit völligem Unsinn. Lachen! Lachen! Lachen!

Beginn: 20 Uhr