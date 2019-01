Henrik Freischlader Band am 10.1. in der Kulturwerkstatt

Er ist Deutschlands Aushängeschild in Sachen Blues, ganz ohne Zweifel. Mit seinem markanten, soulvollen Gesang und seinem großartigen Gitarrenspiel gehört Henrik Freischlader sogar zur Spitze der internationalen Bluesszene, wie ihm Kritiker und Fans seit Jahren unisono bestätigen. Mit seinem neu formierten Quintett macht er deutlich, womit für ihn alles begonnen hat – mit dem authentischen Blues! „Oldschool“ ist die Devise seiner Tour: mit dem Bus herumfahren und live spielen – in coolen Clubs und mit einer gut eingespielten Band. Was ihre fünf Mitglieder eint, ist die Leidenschaft für handgemachten und zugleich virtuosen Blues & Soul. Die neuen Songs sind „very funky“, sagt die Kritik, und die neue Band groovt wie verrückt, sagt sie auch. Wer Atmosphäre und Authentizität sucht, der ist hier richtig, bei Henrik Freischlader und Moritz Meinschäfer (Drums), Armin Alic (Bass), Roman Babik (Keyboards) und Marco Zügner (Saxophon).

Eintritt: 25,- €, erm. 20,- €, Schüler: 5,- €

Beginn: 20 Uhr