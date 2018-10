Herbstferienprogramm im HNF

Vom 15. bis zum 27. Oktober haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops im Heinz Nixdorf MuseumsForum teilzunehmen. Von Zeitreisen in die längst vergangene Antike bis zum Eintauchen in die Welt der modernen Robotik erwartet die Teilnehmer eine spannende und vielfältige Thematik. Das Ferienprogramm beginnt mit einem Workshop zu den Schreibtechniken der alten Römer, die Papyrus und Rohrfedern benutzten. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können ausprobieren, wie das funktioniert und eine eigene Wachstafel herstellen. Eine weitere Zeitreise führt Sieben- bis Zwölfjährige ins alte Ägypten. Sie lernen das Reich der Pharaonen und Pyramiden kennen, graben nach Schätzen im Wüstensand und schreiben mit Hieroglyphen. Ins Abenteuer Roboter können Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren eintauchen. Sie konstruieren und programmieren mit Lego WeDo 2.0 Roboter wie Rennautos oder Tiere und erforschen sie. Beim Hack ‘n‘ Fun kreieren Neun- bis Dreizehnjährige Codes und setzen ihre Ideen an Einplatinencomputern um. Für Jugendliche im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren findet ein Roboter-Workshop statt. Mit Lego Mindstorms EV3 bauen sie Roboter mit Motoren und Sensoren. Detektivisches Feingefühl ist bei Undercover-Ermittlungen gefragt. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren versuchen mithilfe von Spurensuchen und verdeckten Hinweisen einen Kriminalfall zu lösen.

Alle Workshops beginnen um zehn Uhr. Weitere Informationen sowie Preise gibt es auf www.hnf.de. Dort ist eine Anmeldung möglich, ebenso telefonisch unter 05251/306661.