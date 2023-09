Heute erscheint das September-HEFT

Bevor sich das Geschehen wieder nach innen verlegt, hält der September noch eine Vielzahl toller Open Air Veranstaltungen bereit: Hochstift à la carte im Paderquellgebiet oder die Performance, das Kuppelfest und Brass Movement Paderborn 2023 im Schloss- und Auenpark … Aber auch Indoor gibt es Tolles zu erleben. So startet das Theater Paderborn in seine neue Spielzeit, im Schützenhof findet die Ausbildungsmesse Connect statt und die Kleine Bühne Paderborn feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit einem vielfältigen Programm. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in einen bunten Kulturherbst.