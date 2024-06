Heute erscheint die Juli/August-Doppelausgabe des HEFTes

Und die hat es in sich, denn die Sommermonate sind eine wahre Fundgrube für Kultur- und Freizeitgenießer:innen. Ganz oben auf der Liste natürlich das Liborifest mit seiner bunten Mischung aus Kirche, Kirmes und Kultur. Für beste Unterhaltung sorgen unter anderem der Platz der kleinen Künste vor der Stadtbibliothek und die Labori-Reihe im Raum für Kunst. Auf dem HEFT-Titel seht ihr übrigens Miu, die ihr am 31.7. vor dem Rathaus erleben könnt. Der Schloss- und Auenpark hält gleich mehrere Highlights bereit: z.B. das Sommernachtskino in Kooperation mit dem Pollux und das Paderborner Weindorf. Unterhaltung und Vergnügen für die ganze Familie stehen beim Radio Hochstift Ferienfinale im Ahorn-Sportpark und beim Klostermarkt in Dalheim auf dem Programm. Graffiti-Interessierte kommen beim Secret City Fassadenfestival voll auf ihre Kosten. Das HEFT-Team wünscht allen eine wunderbare, erlebnisreiche Ferienzeit.