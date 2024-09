Das September-HEFT ist da!

Der September steht im Zeichen mehrerer wichtiger Ausstellung. Mit der Museumsnacht am 31.8. starten gleich drei: die Fotoausstellung »In transition – die ehemaligen britischen Kasernen« im Stadtmuseum, »Ins Blaue – eine Farbe erleben« im Kunstmuseum sowie »Vergessen – Verkannt? Schüler der Düsseldorfer Kunstakademie aus dem Paderborner Land im 19. Jahrhundert« im Kreismuseum Wewelsburg. Und ab dem 21. September öffnet das Diözesanmuseum für die große Sonderausstellung unter dem Titel »Corvey und das Erbe der Antike. Kaiser, Klöster und Kulturtransfer im Mittelalter« seine Türen. Aber auch in anderen Veranstaltungsgenres hält der Herbstbeginn viele spannende Angebote bereit: die Performance und Open Air Comedy im Schloss- und Auenpark, die Veranstaltungsreihe »Umsonst & Draußen« in Borchen, die Mojo Men und Kabarettist Ingo Börchers im Deelenhaus, um nur einige zu nennen. Das alles und noch viel mehr findet ihr im neuen HEFT!