HNF Ferienprogramm Robotik vom 14. bis 17.7.

In den Sommerferien veranstaltet das HNF vom 14. bis 17. Juli ein buntes Ferienprogramm für Kinder von neun bis zwölf Jahren. Das Programm dreht sich rund um das Thema Roboter: Die Kinder lernen spielerisch Grundlagen des Programmierens und der Robotik kennen und können vieles selbst ausprobieren. Sie bauen eigene Roboter, geben ihnen Befehle und erfüllen gemeinsam Aufgaben. Neben dem Bauen und Experimentieren bleibt genug Zeit, im Freien zu toben. Der Vorplatz des HNF wird zum Spielfeld: Die Kinder arbeiten in Teams zusammen und navigieren sich zum Ziel.

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es einige Besonderheiten bei der Durchführung des Programms. Es stehen Wasch- und Desinfektionsgelegenheiten zur Verfügung. Die Kinder erhalten einen Loop (Rundschal) für den Aufenthalt in der Ausstellung. Diese können sie im Anschluss mit nach Hause nehmen. Verpflegung müssen die Kinder selbst mitbringen.

www.hnf.de