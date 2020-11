HNF-Online-Vortrag: Corona, Pest und Cholera – Neue Erkenntnisse der Seuchengeschichte

Am 11. November um 19 Uhr berichtet Prof. Dr. Malte Thießen über neue Erkenntnisse der Seuchengeschichte. Er ordnet die Corona-Pandemie historisch ein und fragt, was ihre Voraussetzungen und Folgen waren. War sie eine historische Zäsur oder reiht sie sich in die Seuchengeschichte der Moderne ein? Oder ist es viel zu früh für eine historische Bewertung? Der Vortrag bietet Antworten auf diese Fragen.

Thießen ist Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte sowie Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Der Vortrag findet wegen der Schließung des HNF ausschließlich live im Internet statt.

