Hochschulorchester Paderborn am 21. & 22.6. im Audimax der Universität

Nach zweieinhalb Jahren erzwungener Pause kommt das Hochschulorchester Paderborn zurück auf die Bühne – die Welt aber ist eine komplett andere als beim letzten Konzert Maspernhölle 2.0 im Januar 2020. Die Suche nach Halt und Orientierung spiegelt sich besonders in der Komposition „Different Places“ für Sopran-Saxophon und Orchester wider. Der Komponist Uli Lettermann, nicht nur in Paderborn bekannt für spannende und innovative Projekte, übernimmt bei dieser Uraufführung selber den virtuosen Solopart.

Das Hochschulorchester präsentiert außerdem böhmische Volksmusik (Slawischer Tanz Nr. 8 von Dvorák), wandelt auf den Spuren des Elfenkönigs Oberon (Ouvertüre von Weber) und des römischen Helden Coriolan (Ouvertüre von Beethoven), um dann noch mit dem Pianisten Eckhard Wiemann über den großen Teich Richtung Broadway zu reisen (Rhapsody in Blue von Gershwin).

Leitung: Steffen Schiel

Eintritt: 10,- € (Studierende/Schüler:innen frei)

Reservierung: Uni Service Center, Tel. 05251/605040; VVK: Paderborner Ticket-Center, Tel. 05251/299750